Диетолог рассказала о способах похудения на диване

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты и упражнения помогут похудеть при минимальной физической активности, ее слова передает радио «Говорит Москва».

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Специалист отметила, что, лежа на диване, сильно похудеть нельзя, но есть способы поддерживать свой вес.

«На диване можно делать определенные упражнения. Например, велосипед, упражнения с резиночкой или качать пресс. Можно из-за всех сил напрячь все мышцы, втянуть пресс, ягодицы, максимально так продержаться, затем расслабить тело», — рассказала диетолог.

При минимальной активности Соломатина советует есть много овощей. «Жевательный рефлекс можно погасить с помощью малокалорийных продуктов, где много воды, клетчатки и мало сахара. Есть продукты, которые требуют много энергии для переваривания, продукты с отрицательной калорийностью — огурцы, сельдерей, зелень разная. Их можно съесть», — добавила она.