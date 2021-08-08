Поможет ли арбуз избавиться от камней в почках

Сезон арбузов в самом разгаре, и мало кто, поедая очередной кусок, не вспомнит, что арбуз "чистит" почки. "Рамблер" выяснил, как на самом деле работает арбуз и причем тут почки.

К сожалению, мочекаменная болезнь достаточно распространена, причем причин, из-за которой она развивается не мало. Это и наследственный фактор, и частые инфекции выделительной системы, и недостаточное потребление воды, и неправильное питание, и злоупотребление всевозможными БАДами.

Когда говорят о пользе арбуза, в первую очередь вспоминают, что он благоприятно сказывается на почках. На самом деле образованию камней и песка в почках препятствует в первую очередь вода, которая вымывает из организма соли кальция, оксалаты, мочевую кислоту и другие кристаллообразующие вещества.

Врачи советуют пить достаточно воды, особенно в жаркую погоду и при повышенных физических нагрузках. Тем, кто уже сталкивался с мочекаменной болезнью, рекомендуют пить столько

воды, чтобы с мочой выделялось не менее двух литров.

Арбуз считается мочегонным средством, в нем содержится много воды, но кроме нее есть и калий. Поэтому людям с проблемными почками арбуз следует употреблять с осторожностью. Критическое повышение уровня калия у человека с нездоровыми почками может спровоцировать нарушение сердечного ритма и даже сердечный приступ.

Чтобы снизить риск развития мочекаменной болезни специалисты советуют:

уменьшить количество соли в рационе,

отказаться от продуктов, содержащих оксалаты, например от свеклы, шпината, орехов, черного перца, чая, шоколада,

увеличить количество растительного белка, например с помощью бобовых

отказаться от добавок и комплексов с кальцием, а вместо этого есть больше продуктов, богатых кальцием.