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Поможет ли арбуз избавиться от камней в почках

Екатерина Ёлкина
27 минут назад

Сезон арбузов в самом разгаре, и мало кто, поедая очередной кусок, не вспомнит, что арбуз "чистит" почки. "Рамблер" выяснил, как на самом деле работает арбуз и причем тут почки.

Поможет ли арбуз избавиться от камней в почках
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

К сожалению, мочекаменная болезнь достаточно распространена, причем причин, из-за которой она развивается не мало. Это и наследственный фактор, и частые инфекции выделительной системы, и недостаточное потребление воды, и неправильное питание, и злоупотребление всевозможными БАДами.

Когда говорят о пользе арбуза, в первую очередь вспоминают, что он благоприятно сказывается на почках. На самом деле образованию камней и песка в почках препятствует в первую очередь вода, которая вымывает из организма соли кальция, оксалаты, мочевую кислоту и другие кристаллообразующие вещества.

Врачи советуют пить достаточно воды, особенно в жаркую погоду и при повышенных физических нагрузках. Тем, кто уже сталкивался с мочекаменной болезнью, рекомендуют пить столько

воды, чтобы с мочой выделялось не менее двух литров.

Арбуз считается мочегонным средством, в нем содержится много воды, но кроме нее есть и калий. Поэтому людям с проблемными почками арбуз следует употреблять с осторожностью. Критическое повышение уровня калия у человека с нездоровыми почками может спровоцировать нарушение сердечного ритма и даже сердечный приступ.

Чтобы снизить риск развития мочекаменной болезни специалисты советуют:

  • уменьшить количество соли в рационе,
  • отказаться от продуктов, содержащих оксалаты, например от свеклы, шпината, орехов, черного перца, чая, шоколада,
  • увеличить количество растительного белка, например с помощью бобовых
  • отказаться от добавок и комплексов с кальцием, а вместо этого есть больше продуктов, богатых кальцием.

При любых подозрениях на проблемы с почками стоит проконсультироваться с врачом, а не заниматься самолечением.

Здоровье,
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