Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Эндокринолог назвал опасные для здоровья витамины

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад

Врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Елена Жучкова рассказала о витаминах, которые могут нанести вред организму человека. Об этом сообщает "Прайм".

Эндокринолог назвал опасные для здоровья витамины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Бесконтрольный прием витаминов может привести к гипервитаминозу. Он касается, прежде всего, жирорастворимых витаминов А, D, Е, К. Жирорастворимые витамины хорошо всасываются и медленно выводятся. Тяжелее других протекают гипервитаминозы А и D", — подчеркнула Жучкова.

Она отметила, что переизбыток витамина D в организме достаточно опасен. Это может привести к тошноте, рвоте, зуду кожи. У беременных передозировка витамином D может вызвать патологию плода и болезни костной системы у новорожденных. Нарушение зрения, выпадение волос, деформацию черепа и лица может вызвать переизбыток витамина А, рассказала Жучкова.

Эндокринолог добавила, что при выборе витаминного комплекса нужно обращать внимание на состав, где указан процент содержания каждого витамина от суточной нормы потребления. Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как правильно употреблять пищевую добавку омега-3, чтобы не было опасных последствий для здоровья.

Здоровье,Елена Жучкова,Евгений Комаровский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители