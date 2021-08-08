Эндокринолог назвал опасные для здоровья витамины

Врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Елена Жучкова рассказала о витаминах, которые могут нанести вред организму человека. Об этом сообщает "Прайм".

"Бесконтрольный прием витаминов может привести к гипервитаминозу. Он касается, прежде всего, жирорастворимых витаминов А, D, Е, К. Жирорастворимые витамины хорошо всасываются и медленно выводятся. Тяжелее других протекают гипервитаминозы А и D", — подчеркнула Жучкова.

Она отметила, что переизбыток витамина D в организме достаточно опасен. Это может привести к тошноте, рвоте, зуду кожи. У беременных передозировка витамином D может вызвать патологию плода и болезни костной системы у новорожденных. Нарушение зрения, выпадение волос, деформацию черепа и лица может вызвать переизбыток витамина А, рассказала Жучкова.