Как ботокс может помочь при невралгии

Большинство людей думают, что ботокс помогает избавиться из морщин и увеличить губы. Хотя средство уже давно используют, чтобы лечить заболевания, связанные с неврологией. "Рамблер" узнал об этом подробнее.

Наибольшей популярностью препарат пользуется у пациентов, страдающих неконтролируемыми движениями. Это могут быть тики, спастическая кривошея, писчий спазм, блефароспазм и другое. Такие болезни не опасны для здоровья, однако они снижают качество жизни.

Лекарства, которые купируют сокращение мышц, вызывают сонливость и слабость. А инъекции ботулотоксина таких побочных эффектов не вызывают. Препарат вводится в мышцы, которые отвечают за создание "лишних" движений и расслабляют их.

Ботулотоксин эффективен в лечении головных болей. Препарат широко применяется при лечении дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, головных болях напряжения, мигрени и других видах головной боли.

Препарат оказался также хорош при болях, вызванных избыточным мышечным напряжением. Об этом стало известно как раз после того, как у женщин, борющихся с морщинами, пропадала головная боль.