Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Как ботокс может помочь при невралгии

Даня Виттиг
1 час назад

Большинство людей думают, что ботокс помогает избавиться из морщин и увеличить губы. Хотя средство уже давно используют, чтобы лечить заболевания, связанные с неврологией. "Рамблер" узнал об этом подробнее.

Как ботокс может помочь при невралгии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Наибольшей популярностью препарат пользуется у пациентов, страдающих неконтролируемыми движениями. Это могут быть тики, спастическая кривошея, писчий спазм, блефароспазм и другое. Такие болезни не опасны для здоровья, однако они снижают качество жизни.

Лекарства, которые купируют сокращение мышц, вызывают сонливость и слабость. А инъекции ботулотоксина таких побочных эффектов не вызывают. Препарат вводится в мышцы, которые отвечают за создание "лишних" движений и расслабляют их.

Ботулотоксин эффективен в лечении головных болей. Препарат широко применяется при лечении дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, головных болях напряжения, мигрени и других видах головной боли.

Препарат оказался также хорош при болях, вызванных избыточным мышечным напряжением. Об этом стало известно как раз после того, как у женщин, борющихся с морщинами, пропадала головная боль.

В некоторых случаях введение ботулотоксина помогает избавиться от выраженного мышечного тонуса в конечностях после инсульта, травмы или при детском церебральном параличе.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители