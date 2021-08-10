Врач объяснила, как похудеть во время разговора по телефону

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о пользе ходьбы для похудения и о том, как увеличить количество шагов в день. Об этом она написала в посте на своей странице в Instagram.

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По словам Павловой, ходьба — самый естественный вид спорта и хороший способ добавить в повседневную жизнь физическую нагрузку и похудеть.

«Мы все ходим практически с рождения, и этот вид деятельности не может нанести нам никакого урона. Разумеется, если на нас удобная обувь, и в процессе мы пьем воду», — написала врач.

В процессе ходьбы задействуются практически все мышцы тела, добавила она. Более того, это посильная нагрузка для большинства людей.

Врач назвала несколько способов сделать ходьбу частью ежедневной рутины. Она привела в пример мужа, который ходит во время разговоров по телефону. В среднем у него получается проходить около 30 тысяч шагов за день, хотя он специально не занимается спортом. Это позволяет мужчине оставаться в форме.

Еще один пример — один из пациентов Павловой, который сбросил 100 килограммов за полтора года, используя ходьбу в качестве основной физической нагрузки. Он сменил сидячую работу на должность аудитора торговых точек и каждое утро проходил примерно шесть километров во время обхода.

Сама Павлова дополнительно нагружает руки при ходьбе — с усилием сгибает и разгибает их. Она напрягает разные группы мышц ног, чередуя длинные и короткие шаги.

«Конечно, больше всего пользы от сравнительно быстрой ходьбы со скоростью четыре-пять километров в час. Но люди неспортивные могут начинать с прогулочного шага со скоростью два-три километра в час», — рассказала эндокринолог. Людям, страдающим варикозом, она рекомендовала надевать компрессионные чулки перед ходьбой.