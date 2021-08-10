Сомнолог рассказал о способе борьбы с бессонницей

По словам специалиста, в первую очередь необходимо избавиться от тревожных состояний, стрессов и перегрузок. В этом может помочь нормализация режима пробуждения. Кудинов пояснил, что вставать всегда следует в одно и то же время — как в будни, так и в выходные дни. После того, как режим пробуждения будет налажен, вопрос бессонницы будет решен.