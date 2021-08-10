Инфекционист рассказал, как проявляется посктковидный синдром

Длительность постковидного синдрома составляет 4-4,5 месяца с момента появления симптомов. Чаще всего он проявляется в нарушении функции легких. После наступает астеновегетативный синдром, включающий повышенную утомляемость и раздражительность, передает РИА Новости.

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«Один из факторов, который влияет на развитие постковидного синдрома, это иммунитет. Человек со слабым иммунным ответом чаще перенесет коронавирус легко, потому что организм не будет остро и чрезмерно реагировать», — заявил Поздняков.