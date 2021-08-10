Почему комары кого-то кусают больше, а кого-то – меньше? Этим вопросом задавался, наверное, каждый человек, заработав очередную порцию комариных укусов. Какими же критериями руководствуется комар при выборе «жертвы»? Давайте узнаем.

Существует множество версий того, почему комары кусают одних людей больше, чем других. Ученые энтомологи называют целый ряд факторов, определяющих «вкусовые предпочтения» насекомых. Вот основные:

Видео дня

Группа крови

В ходе научных экспериментов было доказано, что кровь группы 0(l) (первая группа крови) нравится комарам больше, чем кровь групп А(ll), B(lll), AB(lV). Какая именно у человека группа крови, комары определяют по запаху. Тела большинства людей (около 85%) выделяют химические вещества, которые «выдают» насекомым эту информацию. Примерно у 15% населения эти вещества в организме отсутствуют, поэтому комарам они менее интересны. Их кусают меньше, но все равно кусают!

Запах

Комаров привлекают вещества, выделяемые кожной микрофлорой человека. В верхних слоях эпидермиса и в верхних слоях волосяных мешочков живут тысячи видов бактерий. Как бы человек тщательно ни мылся, полностью смыть микрофлору кожи невозможно. Кожные микробы расщепляют вещества, которые выделяют потовые и сальные железы, и у человека появляется свой особенный «аромат». Чем он разнообразнее, тем реже на человека будут садиться комары, и наоборот. Именно поэтому средства от комаров, обладающие сильными стойкими запахами, отпугивают назойливых кровососов.

Углекислый газ

Благодаря уникальному органу, который находится рядом с хоботком, комар может отслеживать углекислый «след» на расстоянии до 50 метров. Этот след образуется при выдохе человека. Поэтому, чем чаще мы дышим, тем больше привлекаем внимание насекомых. Грубо говоря, для них весь мир – это потоки CO2, и они стремятся туда, где углекислого газа больше.

Цвет одежды

В отдельную подгруппу можно отнести и предпочтения комаров по цвету одежды. Считается, что комариному глазу темные объекты кажутся более приятными, хоть исследования ученых так и не дали четкого ответа, почему. В любом случае избавиться от лишнего внимания комаров можно еще и с помощью цветной и светлой одежды. Если же вы в темном, будьте готовы к комариной атаке!