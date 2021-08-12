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ВОЗ начала испытания трёх препаратов против коронавируса

Парламентская газета
2 часа назад

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале исследований трёх препаратов для лечения коронавируса. Об этом сообщает издание Vademecum.

ВОЗ начала испытания трёх препаратов против коронавируса
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Как сообщается, будут испытаны три препарата: противомалярийный артесунат, онкогематологический иматиниб, а также предназначенный для терапии аутоиммунных заболеваний инфликсимаб.

Артесунат показан для лечения малярии. Участникам исследований в течение семи дней будут внутривенно вводить стандартную дозу лекарства, которая показана для лечения тяжёлой стадии малярии.

Противолейкозный таргетный препарат иматиниб участники исследований будут принимать один раз в день на протяжении двух недель в минимальной дозировке, которая рекомендована для терапии онкогематологических заболеваний.

Инфликсимаб применяют для лечения болезней иммунной системы. Участникам исследований будут вводить этот препарат внутривенно в дозировке, которая используется для терапии болезни Крона.

Испытания будут проводить на основе международной платформы Solidarity Plus, в исследованиях примут участие 600 больниц в 52 странах — членах ВОЗ. Фармкомпании пожертвовали все три препарата ВОЗ для проведения исследований.

Ранее сообщалось, что в Израиле завершилась первая стадия испытаний нового препарата от коронавируса, действие которого основано на стволовых клетках.

Здоровье,ВОЗ,
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