Американские ученые заявили о пользе растворимого кофе

Употребление растворимого кофе оказывает положительное влияние на работу организма. Об этом заявили ученые из Национального института рака США и Северо-Западного университета.

Кофе способен улучшать настроение и концентрацию внимания. Он также снижает риск развития заболеваний сердца и других органов. При этом такими же качествами обладает и растворимый кофе.

Исследование показало, что искусственно созданный напиток в пакетиках содержит наименьшее количество кофеина, но это не влияет на уменьшение его полезных качеств.