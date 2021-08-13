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Американские ученые заявили о пользе растворимого кофе

Анастасия Иванова
34 минуты назад

Употребление растворимого кофе оказывает положительное влияние на работу организма. Об этом заявили ученые из Национального института рака США и Северо-Западного университета.

Американские ученые заявили о пользе растворимого кофе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Кофе способен улучшать настроение и концентрацию внимания. Он также снижает риск развития заболеваний сердца и других органов. При этом такими же качествами обладает и растворимый кофе.

Исследование показало, что искусственно созданный напиток в пакетиках содержит наименьшее количество кофеина, но это не влияет на уменьшение его полезных качеств.

Однако употребление кофе негативно влияет на состояние больных с диабетом второго типа. Кофе вызывает скачок сахара в крови, особенно, если довольствоваться напитком по утрам.

Ранее "Рамблер" сообщал, как кофе связано с болезнями сердца.

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