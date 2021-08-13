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Занятия медитацией улучшают работу мозга

Слово и Дело
2 часа назад

На протяжении нескольких месяцев они практиковали медитацию. Сеансы проводились по пять раз в день в течение от 10 до 15 минут.

Занятия медитацией улучшают работу мозга
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Участникам эксперимента также предлагалось вести дневник. Там они подробно описывали свое состояние после медитации, говорится в материале, опубликованном в журнале Scientific Reports.

Впоследствии выяснилось, что такое занятие приводит к более быстрому переключению между двумя общими состояниями мозга. Одно из предполагает сосредоточение на внешнем мире, а другое — выполнение задач, где необходим максимальный уровень концентрации.

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