Занятия медитацией улучшают работу мозга

На протяжении нескольких месяцев они практиковали медитацию. Сеансы проводились по пять раз в день в течение от 10 до 15 минут.
Участникам эксперимента также предлагалось вести дневник. Там они подробно описывали свое состояние после медитации, говорится в материале, опубликованном в журнале Scientific Reports.
Впоследствии выяснилось, что такое занятие приводит к более быстрому переключению между двумя общими состояниями мозга. Одно из предполагает сосредоточение на внешнем мире, а другое — выполнение задач, где необходим максимальный уровень концентрации.