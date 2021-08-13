Занятия медитацией улучшают работу мозга

На протяжении нескольких месяцев они практиковали медитацию. Сеансы проводились по пять раз в день в течение от 10 до 15 минут.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Участникам эксперимента также предлагалось вести дневник. Там они подробно описывали свое состояние после медитации, говорится в материале, опубликованном в журнале Scientific Reports.