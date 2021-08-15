Гречка, кефир, яблоки: чем опасны монодиеты

В Сети можно найти много планов монодиет, которые обещают быструю потерю веса. В течение нескольких дней или недель необходимо есть только один продукт, обычно низкокалорийный: яблоки, гречка, кефир. «Рамблер» рассказывает, в чем опасность такого подхода.

Ухудшение состояния волос и ногтей

При однообразном питании в организм не поступает достаточно витаминов и минералов. Дефицит, особенно резкий, сказывается на состоянии ногтей, волос и кожи.

Связь с расстройствами пищевого поведения

Обычно девушки садятся на диету после большого застолья, где было много «запретной» еды. Жесткие ограничения ведут к срыву, чувству вины и желанию «отработать» набранные килограммы. Такой паттерн поведения свидетельствует о развитии расстройств пищевого поведения. Без должного лечения и понимания, как работает организм, злоупотребление монодиетами могут привести к булимии и компульсивному перееданию.

Недостаток энергии

Монодиеты на белковых продуктах — кефире, курице, сливках — не опеспечивают организм достаточным количеством углеводов. В результате энергия идет на спад, появляется раздражительность и апатичность.

Высокий уровень сахара

Монодиеты на фруктах и некоторых овощах таят другую опасность — повышение уровня сахара. Это может привести к вялости и апатичности у здоровых людей, а у людей с предиабетом и диабетом — к ухудшению состояния.

Ухудшение репродуктивного здоровья