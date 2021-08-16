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Ученый раскрыл опасность ежедневного душа

Lenta.ru
1 час назад

Химик и основатель бренда по уходу за кожей SOS Serum Брюс Грин (Bruce Green) раскрыл опасность ежедневного душа. Его слова приводит The Sun.

Ученый раскрыл опасность ежедневного душа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ученый объяснил, что частое мытье с мылом или гелем для душа смывает с эпидермиса кислотную мантию — смесь кожного сала и пота, защищающую от вредоносных микроорганизмов. Такой процесс может привести к развитию различных заболеваний, таких как псориаз и экзема. Помимо этого, ежедневный душ может нарушить микробиом кожи, который играет жизненно важную роль в защите иммунной системы.

В то же время Грин отметил, что слишком долгое воздержание от принятия ванны приводит к появлению неприятного запаха и закупорке пор омертвевшими клетками кожи. Это, в свою очередь, провоцирует возникновение прыщей.

Эксперт порекомендовал принимать душ один раз в два-три дня.

«Людям с высокой физической активностью, конечно, нужно купаться каждый день. Во всех остальных случаях не стоит злоупотреблять частым мытьем», — заключил Грин.

Здоровье,
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