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В Китае нашли нового нулевого пациента с коронавирусом

Мир новостей
6 часов назад

Издание ссылается на американского журналиста-расследователя Джорджа Уэбба из Вашингтона, который в видеообращениях и сообщениях в социальных сетях заявлял о том, что американская спортсменка Маате Бенасси, принимающая участие в Военных играх в Ухане в октябре 2019 года, является «нулевым пациентом».

В Китае нашли нового нулевого пациента с коронавирусом
Фото: PixabayPixabay

Удалось установить, что у пяти американских участников проявились симптомы инфекционного заболевания, в том числе повышенная температура, кашель и диарея. Тогда врачи поставили диагноз малярия, но и в США, и в Китае это заболевание практически исчезло. Врачи Поднебесной спортсменов вылечить не смогли, и им пришлось возвращаться обратно в США. Автор материала предполагает, что с малярией в состоянии справиться и китайская медицина.

О самочувствии пяти заболевших американцев больше не поступало никакой информации. США заблокировали все новости, а также не предоставили миру соответствующие отчеты о заболевании.

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