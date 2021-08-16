В Китае нашли нового нулевого пациента с коронавирусом

Издание ссылается на американского журналиста-расследователя Джорджа Уэбба из Вашингтона, который в видеообращениях и сообщениях в социальных сетях заявлял о том, что американская спортсменка Маате Бенасси, принимающая участие в Военных играх в Ухане в октябре 2019 года, является «нулевым пациентом».

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Удалось установить, что у пяти американских участников проявились симптомы инфекционного заболевания, в том числе повышенная температура, кашель и диарея. Тогда врачи поставили диагноз малярия, но и в США, и в Китае это заболевание практически исчезло. Врачи Поднебесной спортсменов вылечить не смогли, и им пришлось возвращаться обратно в США. Автор материала предполагает, что с малярией в состоянии справиться и китайская медицина.