Как справиться с акне и другими проблемами из-за жары

Летом человек волей не волей оказывается под активным воздействием солнечных лучей, что может нанести значительный ущерб здоровью. Ультрафиолет способен навредить вашей внешности и спровоцировать, например, кожные проблемы. Так, дерматолог Говард Мурад летом у многих отмечается гиперпигментация, которая может быть вызвана солнцем, гормональными изменениями или травмой кожи, поскольку активно вырабатывается меланин.

«Как только заметите гиперпигментацию, воспользуйтесь продуктам с высоким содержанием витамина С, который эффективен для борьбы с кожными проявлениями и для обеспечения мощной антиоксидантной защиты», – уверяет специалист. Чтобы не избавляться от проблемы, а предупредить ее появление, необходимо ежедневно пользоваться солнцезащитным кремом.

Солнце также может сделать волосы и кожу головы сухими, тогда для здоровья волос рекомендуется использовать термозащитные средства, а для головы полезен регулярный массаж. Также шевелюра может значительно тускнеть, особенно этому подвержены русые девушки, для сохранения насыщенного цвета полезен фиолетовый шампунь.

По словам дерматолога, сам по себе загар уже вредит коже, поскольку вызывает преждевременное старение и может привести к морщинам.

«Я рекомендую средства защиты от солнца, которые включают в себя гидраторы, противовоспалительные ингредиенты и антиоксиданты. Они помогут восстановить барьер кожи и лучше защищать от солнца и других агрессивных факторов окружающей среды, вроде загрязнения», – сообщил Говард Мурад. Кроме того, специалист призывает избегать тяжелых кремов и масел, задерживающих тепло, которое кожа пытается высвободить.