Почему живот у женщин — это норма, а у мужчин — нет

Пока женщины стремятся истребить каждый миллиметр жира на своем теле, мужчины не стесняются увеличившейся талии. Общество до сих пор навязывает стереотип о том, что битву за точеную фигуру должна вести лишь часть населения. "Рамблер" выяснил, насколько это полезно и правильно с точки зрения здоровья, а не красоты.

Живот у мужчин

Ожирение влияет на здоровье, в том числе мужское, залогом которого является нормальный уровень тестостерона. Если талия мужчины более 94 сантиметров, пора обратиться к врачу. Увеличению жира способствует неправильный образ жизни, так и несбалансированное питание.

Если человек всю жизнь пил пиво и ел соленую рыбу, то скорее всего к сорока годам, его настигнет участь ожирения, а вместе с ним усталость, сниженные способности, раздражительность и низкое либидо.

Считается, что к сорока годам мужчина либо достигает определенного пика карьеры и расслабляется, либо он теряет все и впадает в апатичный эпизод. В обоих случаях, досуг скрашивает алкоголь, малоподвижный образ жизни и плохое питание. Только кто-то ест копчености, а кто-то сухомятку.

Живот у женщин

Безусловно, ожирение бывает и у женщин. Однако постоянные тренировки и диеты могут привести к печальным последствиям. Недостаток калорий организм воспринимает как угрозу существованию. В таких случаях первым делом "отключается" репродуктивная функция.

Затяжной дефицит калорий – самый простой путь к ановуляции и невозможности зачать ребенка. Поэтому вместо диет с дефицитом калорий стоит составить полноценный рацион, котором присутствуют белки, жиры и углеводы в достаточном количестве.