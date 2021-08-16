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Как врачи возвращают пациентам вкусы и запахи после COVID-19

WMJ.ru
2 часа назад

Пульмонолог из Новосибирска Олег Гришин рассказал о реабилитации "ковидных" пациентов, у которых не восстановились обоняние и вкус после болезни.

Как врачи возвращают пациентам вкусы и запахи после COVID-19
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

7 симптомов легкой формы коронавируса

Опубликованное в издании «Наука в Сибири» интервью цитирует портал Sib.fm. По словам ученого, обоняние при легкой форме коронавируса теряют 85% заболевших, при тяжелой — до 95%. Потерю обоняния врачи называют аносмией и имеют в виду полную или частичную потерю чувства запахов. Потеря запахов при коронавируса приобретенная, она связана с тем, что вирус оседает на слизистой носа, попадает на рецепторные клетки и размножается на них.

При ОРВИ такого поражения не наблюдается. Обычно после коронавируса обоняние восстанавливается через 3-4 недели после поправки. Если этого не происходит, стоит обратиться к врачу.

Если обоняние не восстановилось в течение трех-четырех недель самостоятельно, необходим курс специализированной реабилитации,

При этом условии коронавирус не может поразить организм

– говорит Гришин. Реабилитация, подчеркивает пульмонолог, включает в себя применение ноотропных препаратов, помогающих в восстановлении функций нервных клеток. Кроме того, пациенты проходят специальный тренинг на восстановление обоняния путем активации сенсорной памяти: во время такого тренинга с активной стимуляцией рецепторов активизируются нейроны обонятельной луковицы, а нейронные связи восстанавливаются.

Здоровье,Олег Гришин,
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