Как врачи возвращают пациентам вкусы и запахи после COVID-19

Пульмонолог из Новосибирска Олег Гришин рассказал о реабилитации "ковидных" пациентов, у которых не восстановились обоняние и вкус после болезни.
Опубликованное в издании «Наука в Сибири» интервью цитирует портал Sib.fm. По словам ученого, обоняние при легкой форме коронавируса теряют 85% заболевших, при тяжелой — до 95%. Потерю обоняния врачи называют аносмией и имеют в виду полную или частичную потерю чувства запахов. Потеря запахов при коронавируса приобретенная, она связана с тем, что вирус оседает на слизистой носа, попадает на рецепторные клетки и размножается на них.
При ОРВИ такого поражения не наблюдается. Обычно после коронавируса обоняние восстанавливается через 3-4 недели после поправки. Если этого не происходит, стоит обратиться к врачу.
Если обоняние не восстановилось в течение трех-четырех недель самостоятельно, необходим курс специализированной реабилитации,
– говорит Гришин. Реабилитация, подчеркивает пульмонолог, включает в себя применение ноотропных препаратов, помогающих в восстановлении функций нервных клеток. Кроме того, пациенты проходят специальный тренинг на восстановление обоняния путем активации сенсорной памяти: во время такого тренинга с активной стимуляцией рецепторов активизируются нейроны обонятельной луковицы, а нейронные связи восстанавливаются.