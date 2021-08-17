Россиянам назвали самые опасные симптомы постковидного синдрома

Наиболее опасными симптомами постковидного синдрома являются резкие головные боли, головокружения, локальные неврологические симптомы, такие как онемение рук и ног, а также сильно выраженные боли в животе и ногах. Их в разговоре с «Лентой.ру» назвал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Так он прокомментировал заявление руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омаровой о том, что около трети перенесших коронавирус спустя три-четыре месяца после болезни не могут в полной мере ухаживать за собой и заниматься повседневными делами.

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16 августа Омарова рассказала, что симптоматика может сохраняться после COVID-19 в течение нескольких недель или месяцев, даже в том случае, если ПЦР-тесты человека оказываются отрицательными. По словам медика, в большинстве случаев постковидный синдром проходит в течение полугода, но иногда он может сохраняться и на протяжении более длительного периода.

Крючков отметил, что депрессия также является опасным симптомом постковидного синдрома.

«Там нарушение качества жизни, невозможность работать, а также суицидальные мысли. Это вполне опасно», — уточнил медик.