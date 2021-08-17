Чем опасны домашние застолья

Домашние застолья — укоренившаяся традиция во всем мире, но молодежь предпочитает собирать друзей и родственников в формате фуршетов у себя дома или встречаться с близкими людьми в ресторанах и кафе. На самом деле собирать семью за столом дома — не только домашние хлопоты, но и может быть опасно для здоровья и фигуры. "Рамблер" рассказывает, почему стоит избегать посиделок за столом, который ломится от угощений.

Салаты с майонезом

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Не только на новогодние праздники люди готовят салаты, щедро приправленные майонезом. Летние встречи тоже не обходятся без этих блюд. Как правило, каждая хозяйка пытается удивить гостей необычными рецептами, поэтому в салатах встречаются самые странные сочетания.

Эти салаты подаются в качестве закуски, но уже на этом этапе сильно перегружают желудок. Это опасно тем, что затрудняет пищеварение. Поэтому, не стоит ставить на стол большое количество салатов с майонезом — лучше заменить их на свежие овощи или заправить салат растительным маслом.

Количество блюд

Мы привыкли, что на праздники подают салаты, закуски, второе и десерт. От количества блюд неподготовленный желудок может работать не так, как нужно. Из-за этого появляется вздутие, дискомфорт в животе, а от переедания и несовместимых продуктов можно отравиться. Поэтому, если вы пришли на такое застолье, лучше узнайте заранее у хозяйки список блюд и не переедайте или сразу решите для себя, что вы не будете есть. Если вы организовывайте застолье, сделайте менее калорийные блюда и следите за тем, чтобы они сочетались между собой.

Напитки

Не менее важную часть играют напитки. Вы наверняка замечали, что на застольях гостям редко предлагают даже обычную воду. Как правило, безалкогольные напитки это газировка, сладкие соки или компоты домашнего приготовления. Многие забывают о жидких калориях, а соленая, жирная и жареная пища способствует сильной жажде. Лучше всего запивать пищу обычной дегазированной водой, но если вам не хватает вкуса, добавьте в нее фрукты или ягоды. Они дадут сок и сделают вкус воды более ярким.

Стоит также отметить алкогольные напитки. На застольях предлагают большое разнообразие алкоголя, поэтому существует риск еще и для других систем организма из-за токсичности спиртного.

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