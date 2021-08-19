Еще 2 тыс. 805 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Столичные врачи вылечили от коронавируса 1 млн 420 тыс. 630 человек, сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«В Москве выявлено 2 тыс. 142 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 562 человека. На ИВЛ находятся 341 человек. В городе выздоровели еще 2 тыс. 805 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 млн 420 тыс. 630. В столице скончались 54 пациента, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19», - говорится в сообщении.