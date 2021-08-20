Названы напитки, сокращающие жизнь женщин

Американские учёные установили, что сильнее всего на женский организм влияют не вино или коньяк, а безалкогольные сладкие напитки. Исследование опубликовано на портале Pubmed.

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего изучали рацион питания более 100 тысяч женщин на протяжении 20 лет. В итоге была выявлена взаимосвязь между регулярным употреблением сладких напитков и риском преждевременной смерти.

Несмотря на то что частота потребления сладких напитков не сильно коррелирует со смертностью, потребление более 7 порций сладких безалкогольных напитков в неделю повышает риск преждевременной смерти, — говорится в исследовании.