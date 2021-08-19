Нутрициолог рассказала об особенностях питания больных COVID-19

«Если человек лежит на ИВЛ, понятно, там врачи справятся с поднятием уровня глюкозы. Если вы переносите это заболевание дома и в состоянии есть, то ваша задача — помочь иммунитету», — объяснила специалист.

По словам Деккер, при заболевании средней тяжести и отсутствии сил на нормальную еду, важно работать над тем, чтобы держать уровень глюкозы в крови. В таком случае подойдет легкая группа углеводов. Также она добавила, что недостаточно просто пить иммуностимулирующие препараты и при этом не питаться.