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Диетолог назвала способ есть больше и все равно худеть

Lenta.ru
1 час назад

Британский диетолог Тамара Уиллнер рассказала, что можно не ограничивать себя при похудении. Об этом пишет издание Daily Mail.

Диетолог назвала способ есть больше и все равно худеть
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По утверждению эксперта, состав пищи важнее, чем ее калорийность. «Иллюстрацией может быть разница между 500 килокалориями сладостей и печенья и 500 килокалориями курицы и авокадо, — объясняет она. — Хотя у них одинаковая калорийность, курица и авокадо дадут нам куда больше витаминов, минералов и клетчатки».

Уиллнер считает, что существует способ есть больше и все равно худеть. Для этого нужно заменять низкокалорийные диетические продукты более полезными альтернативами, даже если их калорийность выше.

Она назвала несколько примеров: в частности, вместо пары крекеров (40 килокалорий) лучше съесть половинку авокадо (161 килокалория), вместо пары тостов с нежирным маслом (280 килокалорий) — овсяные оладьи с черникой и ложечкой йогурта (410 килокалорий), вместо кофе с обезжиренным молоком и искусственным подсластителем (40 килокалорий) — кофе с обычным молоком (100 килокалорий), а вместо стакана колы без сахара (0 килокалорий) выпить стакан молока (110 килокалорий).

Ранее австралийский диетолог Лиэнн Уорд рассказывала о правильном питании для похудения. По ее словам, не нужно морить себя голодом или отказываться от любимых блюд. Достаточно следить за размером порций.

Здоровье,
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