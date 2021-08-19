Раскрыта опасность позднего отцовства

Возраст отца влияет на успешные роды при использовании вспомогательных репродуктивных технологий, установили исследователи из Великобритании. Статья ученых опубликована в научном журнале Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.

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Известно, что чем старше женщина, тем больше опасность, что она не сможет родить с помощью искусственного оплодотворения. Влияние возраста отца раскрыто в научной литературе меньше. Исследователи провели ретроспективный когортный анализ 4833 пар, воспользовавшихся методами экстракорпорального оплодотворения или интрацитоплазматической инъекции сперматозоида с декабря 2009 по август 2018 года в одном из центров репродуктивного здоровья Лондона.

Было установлено, что 40,8 процента случаев закончились рождением живого ребенка. При этом для отцов до 35 лет этот показатель составил 48,9 процента, а для тех, кто был старше 51 года — 29,5 процента. Также снижались шансы и на зачатие — показатели составляли 49,8 процента и 30,5 процента соответственно. При этом на риск выкидыша возраст отца не влиял.