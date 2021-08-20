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Ученые перечислили напитки, которые сокращают жизнь женщин

Даша Краснова
2 часа назад

Американские ученые выяснили, какие напитки наиболее негативно отражаются на женском здоровье. Исследование опубликовано на портале Pubmed.

Ученые перечислили напитки, которые сокращают жизнь женщин
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Оказалось, что сильнее всего на женский организм влияют не вино или коньяк, а безалкогольные напитки. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего изучали рацион более 100 тысяч женщин на протяжении 20 лет и выявили взаимосвязь между регулярным употреблением сладких напитков и риском преждевременной смерти.

"Несмотря на то что частота потребления сладких напитков не сильно коррелирует со смертностью, потребление более 7 порций сладких безалкогольных напитков в неделю повышает риск преждевременной смерти", — говорится в исследовании.

Результаты лишь поддерживают усилия в борьбе за сокращение сладкого.

Ранее "Рамблер" сообщал, какие напитки лучше пить в жару.

Здоровье,
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