Врач назвала максимально доступную дозу сахара в день

"При определении нормы сахара учитывается верхняя ее граница, которая в настоящее время составляет во всех странах 10% по калорийности (от общего числа потребленных калорий. — Прим. ред.) или около 50 граммов в день. В прошлом году Минздрав России предложил снизить этот верхний предел – менее 5% по калорийности, то есть около 22 граммов в день", — добавила она.