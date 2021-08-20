Врач назвала максимально доступную дозу сахара в день

Доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУН "Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии" Алла Погожева рассказала о предельной дозе сахара и вариантов его замены. Ее слова передает радио Sputnik.
Кондитерские изделия, сладкие кисломолочные продукты и безалкогольные напитки служат основными источниками сахаров в нашем рационе. В пределах нормы эти продукты можно употреблять всем, но есть исключения.
"В пределах рекомендуемой нормы сахар может присутствовать в рационе больных и здоровых людей, за исключением некоторых заболеваний и состояний. К ним относятся ожирение, метаболический синдром, сахарный диабет ", — сказала Погожева.
Медик объяснила, что следует считать рекомендуемой нормой сахара.
"При определении нормы сахара учитывается верхняя ее граница, которая в настоящее время составляет во всех странах 10% по калорийности (от общего числа потребленных калорий. — Прим. ред.) или около 50 граммов в день. В прошлом году Минздрав России предложил снизить этот верхний предел – менее 5% по калорийности, то есть около 22 граммов в день", — добавила она.
Люди, которые следят за здоровьем, могут ориентироваться на пониженные нормы, тем более что в качестве источника углеводов сахар легко заменить.
"Как источник углеводов сахар рекомендуется заменять полисахаридами, к которым относятся пищевые волокна, содержащиеся в зерновых, особенно в цельнозерновых продуктах, а также в овощах и фруктах", — пояснила Погожева.
При этом следует помнить, что здоровому человеку требуется определенное количество сахара как источника необходимой для организма глюкозы.
При острой нехватке глюкозы может возникнуть состояние гипогликемии: человек слабеет, у него темнеет в глазах. Для выхода из этого состояния можно использовать сладкий чай, отметила врач.
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