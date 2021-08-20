Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Диетолог назвала способы безопасно похудеть в пожилом возрасте

Мария Иглина
36 минут назад

Чтобы избавиться от лишнего веса в пожилом возрасте без вреда для здоровья стоит следовать нескольким правилам. Об этом "Народным Новостям" рассказала диетолог Римма Мойсенко.

Диетолог назвала способы похудеть в пожилом возрасте
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В качестве физической нагрузки для пожилого человека достаточно будет только ходьбы. Однако стоит помнить, если человек до этого не занимался спортом и берег свои суставы, то даже это может вызвать обострение заболеваний костно-суставной системы. Также резкая смена питания может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

"Молодой человек худеет быстро и вначале теряет воду, далее — жировую клетчатку. Для него не страшно, если он потеряет какую-то часть мышечной массы. Если же пожилой человек начинает худеть, он теряет уже мышечную массу и оставшуюся не в таком большом количестве воду. Это, разумеется, будет толчком к развитию заболевания, поэтому нужно быть осторожнее",

— предупредила Мойсенко.

Что касается питания, то эксперт рекомендует перейти на здоровое: сократить все простые углеводы и отказаться от продуктов питания, которые готовятся промышленным путем. Также необходимо следить за уровнем железа в крови и при необходимости восполнять его за счет фолиевой кислоты и употребления зеленых овощей в большом количестве.

Ранее "Рамблер" писал о том, что врач назвала максимально доступную дозу сахара в день.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители