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Учёные успешно испытали новый способ лечения диабета на животных

Ferra.ru
3 часа назад

Учёные успешно испытали новый способ лечения диабета на животных
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные создали инсулиновую помпу, которая заправляется проглатываемыми капсулами. Она позволит восстанавливать нормальные уроки глюкозы в крови. Метод уже проверили на свиньях без поджелудочной железы.

В целом, введение инсулина в брюшную полость считается перспективным методом лечения диабета первого типа. Пока использовалось только соединение брюшной полости с резервуаром с помощью катетера. Однако этот метод имеет недостатки — можно получить заражение.

Учёные предложили альтернативу этому. Они разработали устройство размером с небольшой мобильный телефон. Оно находится в животе пациента над тонким кишечником и выбрасывает инсулин. Чтобы его заправить, нужно проглотить капсулу с инсулином. Пустая капсула затем выводится из организма естественным путем. Устройство подзаряжается без проводов.

Его уже имплантировали трём свиньям без поджелудочной железы. Устройство доказало эффективность.

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