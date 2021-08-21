Названы грибы, способствующие похудению

Исследователи из Медицинского колледжа штата Пенсильвания (США) изучили химический состав популярных грибов, чтобы проверить, как они влияют на организм человека. Об этом пишет Advances in Nutrition.

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Выяснилось, белые грибы богаты антиоксидантами, которые помогают худеть и замедляют процесс старения. Кроме того, в них много селена, укрепляющего иммунитет и ускоряющего выработку коллагена в коже.

Оказывать омолаживающие действие могут и другие грибы. Это объясняется высоким содержанием глутатиона и эрготионеина, аминокислот. Разгладить мелкие морщинки помогут шампиньоны, лисички и подберезовики.

Вешенки содержат много белка и полезных минералов. Эти грибы помогают защищать организм от инфекций и нормализуют уровень холестерина.

Медики отмечают, что вешенки – эффективное средство для повышения потенции. Впрочем этим свойством обладают почти все грибы, поскольку в них содержится много белка, который способствует выработке половых гормонов.