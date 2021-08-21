Названы грибы, способствующие похудению

Исследователи из Медицинского колледжа штата Пенсильвания (США) изучили химический состав популярных грибов, чтобы проверить, как они влияют на организм человека. Об этом пишет Advances in Nutrition.
Выяснилось, белые грибы богаты антиоксидантами, которые помогают худеть и замедляют процесс старения. Кроме того, в них много селена, укрепляющего иммунитет и ускоряющего выработку коллагена в коже.
Оказывать омолаживающие действие могут и другие грибы. Это объясняется высоким содержанием глутатиона и эрготионеина, аминокислот. Разгладить мелкие морщинки помогут шампиньоны, лисички и подберезовики.
Вешенки содержат много белка и полезных минералов. Эти грибы помогают защищать организм от инфекций и нормализуют уровень холестерина.
Медики отмечают, что вешенки – эффективное средство для повышения потенции. Впрочем этим свойством обладают почти все грибы, поскольку в них содержится много белка, который способствует выработке половых гормонов.
Ранее были названы самые грибные места в Подмосковье. По словам грибников, тихая охота будет весьма удачной в Сергиево-Посадском, Пушкинском и Солнечногорском районах.