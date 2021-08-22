Диетолог назвала два способа снизить холестерин

Врач рассказала, как снизить уровень холестерина в организме.

Диетолог Дюрдане Кескинер напомнила два основных способа, которые помогут снизить уровень холестерина, не прибегая к помощи лекарств. Об этом она сообщила в разговоре с изданием Sözcü.

Как пояснила эксперт, холестерин бывает двух видов - "плохой" и "хороший". Содержание обоих из них в организме должно быть сбалансировано. Этому способствует правильное питание и спорт.

Врач рассказала, что нужно сократить потребление ненасыщенных жиров. Твердые жиры, маргарин и масло, например, должны присутствовать в рационе в минимальном количестве. А также не следует злоупотреблять жирным мясом, колбасой и фастфудом. Среди молочных продуктов стоит предпочитать товары с невысоким процентом жирности.