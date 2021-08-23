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Названы напитки, увеличивающие риск рака кишечника

Lenta.ru
3 часа назад

Постоянное употребление таких сладких напитков, как газировки, соки и энергетики, увеличивает риск раннего рака толстой кишки в два раза. Об этом на своей странице в Instagram сообщила российский онколог и проктолог Елена Смирнова, ссылаясь на исследование врачей Вашингтонского университета.

Названы напитки, увеличивающие риск рака кишечника
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что исследование проходило с участием женщин в течение 14 лет. У представительниц слабого пола, которые выпивали более 0,5 литра названных напитков ежедневно, в два раза чаще встречался рак толстой кишки, отметила медик.

По ее словам, риск возрастает почти на треть, если сладкие напитки на регулярной основе употребляет подросток. Кроме того, риск не снижается, если человек продолжает их пить и во взрослом возрасте. Так, пагубное влияние сладких напитков можно объяснить увеличением количества опасных штаммов бактерий в кишечнике, развитием ожирения и местного воспаления в стенке кишки, добавила Смирнова.

«Касается ли все это домашнего компота? Американцы обычно не пьют этот напиток, поэтому о нем ни слова в исследовании. Но, я думаю, касается, если вы кладете туда много сахара», — заключила медик.

Здоровье,Елена Смирнова,
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