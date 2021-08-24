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В Турции назван суточный прирост смертности из-за коронавируса

RusTurkey.comиещё 2
6 часов назад

За минувшие 24 часа в стране сделано 282 528 тестов на коронавирус и выявлено 18 857 случаев заражения этой опасной инфекцией.

В Турции назван суточный прирост смертности из-за коронавируса
Фото: ТАССТАСС

За сутки от COVID-19 в Турции выздоровели 15 833 человека.

Первую дозу вакцины от коронавируса получили 74,62 процента, вторую 57,05 процентов взрослого населения Турции.

До настоящего времени в Турции применили 89 651 157 дозы вакцины от коронавируса, в том числе 890 632 дозы за минувшие 24 часа.

В десятку провинций Турции, где зафиксирован наиболее высокий уровень применения по меньшей мере первой дозы вакцины, входят Мугла, Чанаккале, Эдирне, Кыркларели, Балыкесир, Амасья, Текирдаг, Айдын, Ялова и Эскишехир.

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