Как влияет коллективный иммунитет на распространение коронавируса

Количество тяжелых и смертельных случаев снизилось в тех странах, где уже выработался коллективный иммунитет.
Эксперты считают, что число заболевших в этих странах, если и будет расти, то лишь при появлении новых штаммов коронавируса. Об этом сообщает МИР24.
Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский уверен, что даже при новых штаммах люди, прошедшие вакцинацию, будут переносить болезнь намного легче невакцинированных.
«Коллективный иммунитет по-прежнему актуален, и следует в первую очередь вакцинировать непривитых, причем наиболее эффективными вакцинами», — рассказал эксперт.
Эксперт также отметил, что не менее важна ревакцинация потому, что даже если привито 60-70% населения, коллективный иммунитет нужно поддерживать. Профессор привел в качестве примера привел корь и дифтерию, распространение которых было предотвращено только благодаря вакцинации.