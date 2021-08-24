Как возникает хроническая усталость

Кажется, что хроническая усталость это не то, от чего могут страдать селебрити. Выгорание считается нормой для много работающих и мало зарабатывающих людей, которые бьются как рыба об лед, не получая удовлетворения от жизни. На самом деле синдром хронической усталости поражает независимо от статуса и кошелька. Но определенные закономерности есть. О них нам рассказала наш эксперт.

Голливудская звезда Клэр Дэйнс вспоминает, что уже с детства была «абсурдно серьезным ребенком». Она пыталась контролировать даже собственных родителей, казавшихся ей инфантильными. Став актрисой, в каждый свой проект Клэр бросалась с головой, отодвигая на задний план все остальные сферы жизни.

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Снимаясь по 12-14 часов, у артистки едва оставалось время на сон. Да и уснуть не всегда удавалось — девушка не понаслышке знает, что такое бессонница. С хронической усталостью она познакомилась на съемках суперпопулярного сериала «Родина».

С одной стороны, этому способствовала сама героиня Дэйнс — агент ЦРУ с биполярным расстройством, которое она скрывала.

С другой стороны, сказался врожденный перфекционизм, Клэр хотела сделать Керри максимально многогранной и при этом понятной зрителю. Закончилось это благородное стремление упадком сил и апатией. Став матерью, знаменитость изменила отношение к профессии. Она поняла, что физически ей хочется находиться только с сыном. Работа перестала быть делом всей жизни. В коротком декрете актриса стала, как ни странно, больше отдыхать и прислушиваться к организму.

О хронической усталости в разное время говорили Кристен Стюарт, Кара Делевинь, Эмма Стоун и многие другие. Все это успешные, реализовавшие себя в профессии женщины. Которые в определенный период своей жизни не имели сил оторвать голову от подушки и больше всего мечтали стать невидимками. Почему же так происходит, что становится почвой для хронической усталости? И, главное, как преодолеть этот синдром?

Кулагина Екатерина Евгеньевна

Врач-психолог отделения МЕДСИ Premium Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне

Модный диагноз: симптомы хронической усталости

В повседневной жизни большинство из нас нередко использует медицинские термины для обозначения текущих состояний: депрессия, невроз, бессонница, — про каждое из этих заболеваний написаны тома научных исследований. Но в быту мы привычно употребляем эти слова, замещая ими длительный упадок настроения, ситуативную взвинченность или несколько дней плохого сна. Примерно то же самое происходит и с понятием «синдром хронической усталости» (СХУ). Медицинский диагноз, впервые обозначенный в недалеком еще 1984 году, стал модным несколько лет назад и прочно вошел в обиход. Чаще всего люди упоминают его, когда собираются показать, что очень утомлены, ничего не хотят и что им не хватает условий для полноценного восстановления.

В реальной медицинской практике это заболевание действительно имеет схожую симптоматику: ухудшается настроение, появляется заметная мышечная слабость, нарушается сон. Вследствие этого снижается общая активность, ослабляются память и внимание, пропадает мотивация к продуктивной деятельности, повышается раздражительность. Исследований по этому вопросу пока еще крайне мало, но те, что есть, объясняют указанные симптомы вирусной природой, а также предпосылками в виде ослабленного иммунитета и низким уровнем магния, витаминов группы В и L-карнитина.

На практике подобный диагноз почти не ставится, поскольку, с одной стороны, протоколов лечения данного заболевания практически нет, а, с другой, симптоматика весьма схожа с клинической депрессией, которая исследована лучше и имеет доказанную практику исцеления. Но с точки зрения человека, попавшего в воронку хронической усталости, нет большой разницы, что именно напишет врач в своем заключении. Человеку важно вернуть себе качество жизни, которое данное расстройство нещадно отбирает.

Подобная обстановка подспудно воспринимается психикой как небезопасная, а значит, внутри себя человек остается постоянно «на стреме», когда полностью расслабляться нельзя. Какая-то часть сознания должна быть всегда начеку, процессы торможения частично гасятся, полноценная релаксация становится невозможной. В аналогичную ситуацию попадают и люди, чьей задачей оказывается 24/7 обслуживать чужую жизнь: матери новорожденных младенцев, родственники неизлечимых больных, участники созависимых отношений. Здесь сама обстановка диктует необходимость не расслабляться, запускается процесс, аналогичный описанному выше.

Ну, и третья категория людей из зоны риска — перфекционисты. Этим людям всегда не хватает ресурса, чтоб быть удовлетворенными собой, а потому при усложнении внешних обстоятельств они автоматически выпадают из состояния «я контролирую процесс» и регулярно находятся в чужом потоке. Последствия очевидны.

Что способствует хронической усталости?

Как это — быть не в своем процессе? Прежде всего, это ситуации, в которых у человека исходно не было достаточной мотивации к действию. Студент учится там, куда отправили родители. Специалист ходит на работу только потому, что надо на что-то жить. Семейные отношения поддерживаются, потому что «так получилось». Либо обстоятельства поменялась в процессе, ожидания кардинально не оправдались, мотивация снизилась до критического уровня, а неизбежное в таком случае эмоциональное выгорание не дало достаточного защитного эффекта. И нет очевидной перспективы ситуацию изменить.

Если рассматривать психологическую составляющую синдрома хронической усталости, то провоцирующим фактором является затяжной стресс. Зачастую стресс специфический. На фоне тяжелой сессии или длительного трудного проекта на работе СХУ как правило не возникает. А вот если человек находится в трудных для себя условиях, и это не им выбранный путь, вот здесь болезнь будет проявлять себя.

С чего начать лечение

Если человек осознает свой собственный выбор, а не пытается объяснять свои трудности внешними обстоятельствами, ему гораздо проще предотвратить хроническую усталость. Сочетание субъективно трудных обстоятельств и не своей жизни случается чаще в мегаполисах, чем в маленьких деревушках, поэтому синдром хронической усталости считается болезнью больших городов. Но сам факт жизни в столице не означает непременной подверженности недугу. Скорее, имеет значение отношение человека с самим собой.

Что же делать, если подозрение на наличие данного синдрома кажется обоснованным? Прежде всего, обратиться к врачу-психиатру и исключить клиническую депрессию, которая часто сопровождает СХУ. С этим же врачом можно проконсультироваться о необходимости приема препаратов магния и L-карнитина. И, конечно, всерьез поработать с психологом над тем, чтобы вернуть себе управление собственной жизнью даже в имеющихся непростых обстоятельствах.