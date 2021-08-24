Выявлен способ снизить кровяное давление

Британские и немецкие ученые выявили, что употребление в пищу богатых флавоноидами продуктов положительно влияет на уровень давления крови. Это объясняется влиянием кишечного микробиома. Статья исследователей опубликована в журнале Hypertension.

Исследователи из Кильского университета совместно с коллегами из Университета Квинз в Белфасте проанализировали данные о приеме пищи, кишечном микробиоме и уровне кровяного давления 904 немцев в возрасте от 25 до 82 лет. Доля богатых флавоноидами — растительными пигментами — продуктов в рационе оценивалась на основе анализа заполняемых участниками опросников о количестве и частоте потребления 112 различных продуктов.

Состав кишечного микробиома — совокупности всех обитающих в органе микробов — определяли способом анализа бактериального ДНК из стула. У проснувшихся утром натощак участников три раза измеряли давление крови с интервалом в три минуты.