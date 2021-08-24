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Выявлен способ снизить кровяное давление

Lenta.ru
1 час назад

Британские и немецкие ученые выявили, что употребление в пищу богатых флавоноидами продуктов положительно влияет на уровень давления крови. Это объясняется влиянием кишечного микробиома. Статья исследователей опубликована в журнале Hypertension.

Выявлен способ снизить кровяное давление
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исследователи из Кильского университета совместно с коллегами из Университета Квинз в Белфасте проанализировали данные о приеме пищи, кишечном микробиоме и уровне кровяного давления 904 немцев в возрасте от 25 до 82 лет. Доля богатых флавоноидами — растительными пигментами — продуктов в рационе оценивалась на основе анализа заполняемых участниками опросников о количестве и частоте потребления 112 различных продуктов.

Состав кишечного микробиома — совокупности всех обитающих в органе микробов — определяли способом анализа бактериального ДНК из стула. У проснувшихся утром натощак участников три раза измеряли давление крови с интервалом в три минуты.

Выяснилось, что у испытуемых с наибольшим приемом богатой флавоноидами пищей систолическое артериальное давление было ниже, а кишечный микробиом разнообразнее. Дневное потребление 1,6 порций (128 грамм) ягод ассоциировалось со средним снижением кровяного давления на 4,1 миллиметра ртутного столба, а 2,8 бокалов (около 360 миллилитров) красного вина — на 3,7 миллиметра ртутного столба. При этом до 15 процентов этой связи может быть объяснено влиянием более разнообразного кишечного микробиома, подчеркивают ученые.

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