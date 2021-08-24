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Минздрав РФ рекомендовал прививать пациентов с ВИЧ «Спутником V»

ИА Regnumиещё 19
3 часа назад

Российский Минздрав обновил временные методические рекомендации для медиков, которые прививают население от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 24 августа пресс-служба Минздрава.

Минздрав РФ рекомендовал прививать пациентов с ВИЧ «Спутником V»
Фото: ТАССТАСС

Так, применение вакцины «Спутник Лайт» для пациентов старше 60 лет официально разрешено. Этот препарат рекомендуют для повторной вакцинации, а также для тех, кто уже перенёс COVID-19.

Министерство также рекомендовало медицинским организациям проводить индивидуальную работу по вакцинации с людьми старше 60 лет, в том числе — с пациентами учреждений соцзащиты.

Вакцину «Спутник V» Минздрав рекомендует вводить пациентам с ВИЧ-инфекцией, дополнительных ограничений при этом нет. Не имеет значения уровень иммунного статуса, схема антиретровирусной терапии и вирусная нагрузка, а также наличие у пациентов иммуносупрессивных или иммунодефицитных состояний.

Указано также, что граждан, которые прошли вакцинацию или переболели в течение последних шести месяцев, вносят в регистр. На портале госуслуг им выдают QR-код. Для людей с отрицательным результатом ПЦР — теста он действует 72 часа, для переболевших — полгода после выздоровления.

QR-код сроком на один год выдают тем, кто ввёл второй компонент двухкомпонентной вакцины или однокомпонентный препарат. При ухудшении эпидситуации срок могут сократить до шести месяцев.

«Методические рекомендации направлены в регионы для организации работы по вакцинации населения», — отметили в Минздраве.

Здоровье,Минздрав РФ,
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