Онищенко предрек рост заболеваемости коронавирусом осенью

«Когда почти 17 миллионов школьников сядут за парты, это немедленно повлияет на эпидемиологическую ситуацию, что каждый год и происходит. Дети собираются с разных мест и привозят с собой наряду с поправленным здоровьем еще и целую гамму заболеваний, связанных с вирусными инфекциями. Всегда идет оживление этого процесса. Это, безусловно, сработает и на рост заболеваемости коронавирусом», - отметил он.