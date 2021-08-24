Минздрав обновил правила вакцинации от коронавируса

В Минздраве России обновили правила вакцинации от коронавирусной инфекции для пожилых людей и граждан с ВИЧ-инфекцией. Новые рекомендации прописаны на сайте ведомства. В новой методичке для медицинских учреждениях указано, что граждан старше 60 лет следует прививать «Спутником Лайт». Но лучше её использоваться при ревакцинации или для тех, кто уже переболел инфекцией. При этом противокоронавирусный препарат необходимо вводить пожилым людям и проживающими в учреждениях социальной защиты. ВИЧ-инфицированные могут прививаться вне зависимости от уровня иммунной системы, схемы антиретровирусной терапии и вирусной нагрузки, поскольку препарат не противопоказан для пациентов с иммуносупрессивными или иммунодефицитным состояниями. Минздрав посоветовал этой категории граждан вакцинироваться «Спутником V». В ведомстве также уточнили, в какие сроки можно получить QR-код: «Вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID-19 получают QR-код после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Срок действия QR-кода — один год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до шести месяцев», — пояснили в министерстве. Ранее Минздрав рекомендовал «Спутник V» для вакцинации онкобольных граждан. Кроме того, по новым правилам прививку «Спутником V» могут сделать беременным женщинам только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода. В эту категории вошли беременные, находящиеся в группах риска тяжелого течения коронавируса: женщинам, страдающим ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, болезнями почек или печени. Согласно новым правилам предполагают вакцинацию на сроке 22 недель беременности и позже.