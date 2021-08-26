Эксперт рассказала о последствиях лёгкой формы коронавируса

Поражение центральной нервной системы после коронавируса может встречаться и при лёгких формах COVID-19, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Об этом сообщает в четверг РИА «Новости».
По словам эксперта, если вирус попадает в организм человека через нос, то он может проникнуть в обонятельный нерв, а потом распространиться по клеткам центральной нервной системы.
«Поражение ЦНС после перенесённого COVID-19 закладывается во время острой инфекции, причём наблюдается это состояние не только при тяжёлых, но и при лёгких формах COVID-19», — сказала она.
Ещё один путь проникновения — через гематоэнцефалический барьер, сообщила Пшеничная. Он связан с повреждением «эндотелия кровеносных сосудов головного мозга, через дефекты в которых вирус проникает в головной мозг».
Пшеничная добавила, что влияние на работу мозга также может оказывать кислородное голодание, которое возникает при тяжёлых формах заболевания, микротромбозы, а также патологический ответ иммунной системы.
Ранее врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной терапии Первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман рассказал «Парламентской газете», что коронавирус, особенно у «тяжёлых» больных, даёт серьёзные осложнения на органы дыхания, сердечно-сосудистую и центральную нервную системы, и борьба с этими последствиями может занимать длительное время. При этом, по его словам, с рядом неприятных сюрпризов сталкиваются и те, кто переболел COVID-19 в лёгкой форме.