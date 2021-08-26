Какие популярные ошибки совершают все худеющие

Голодание, «чудодейственные» таблетки и прочие неразумные способы для снижения веса навряд ли будут так эффективны, как того ожидают все худеющие. Напротив, данные методы могут не улучшить вашу жизнь, а серьезно навредить здоровью. Для того чтобы надолго и без последствий избавиться от лишних килограммов, следует придерживаться простых правил. Об этом сообщают журналисты медицинского издания «Медик Форум».

Залогом эффективного похудения считается соблюдение нескольких правил, которые доступны всем. Речь идет о правильном питании и физической активности — именно они должны стать постоянными спутниками каждого человека.

Также необходимо помнить, что голодание — не выход, причем оно может привести не только к проблемам с желудочно-кишечным трактом, но и к депрессии. Потому намного действеннее будет сбалансированное и правильное питание, которое не только позволяет организму легче усваивать пищу, но и наполняет его полезными веществами. Свой суточный рацион стоит разделить минимум на 5 приемов пищи и сократить размер порций.

Большой ошибкой считается решение похудеть в кротчайшие сроки или к определенной дате. В подобном случае лишние килограммы очень быстро вернутся.