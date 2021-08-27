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Диетолог назвала пять худших занятий на голодный желудок

Lenta.ruиещё 4
2 часа назад

Индийский диетолог Пуджа Махиджа рассказала о пяти худших занятиях на голодный желудок. Ее советы публикует NDTV.

Диетолог назвала пять худших занятий на голодный желудок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Первой вредной привычкой диетолог назвала употребление чая и кофе сразу же после пробуждения. Кофеин, содержащийся в этих напитках, по ее мнению, утром может оказать негативное влияние на организм.

«Подумайте дважды, прежде чем пить чай или кофе, проснувшись с утра. Чашка кофе может сильно повысить уровень кислотности в желудке», — говорит Махиджа.

Также диетолог советует не пить на голодный желудок алкогольные напитки. По ее словам, спиртное без пищи очень быстро попадает в кровь и вызывает сильное опьянение. Еда позволит снизить скорость распространения алкоголя по кровеносной системе и смягчить его действие.

Не следует также жевать на голодный желудок жевательную резинку.

«Жвачка провоцирует выделение дополнительного количества желудочного сока, что негативно сказывается на слизистой оболочке пустого желудка, и может спровоцировать развитие язвы желудка», — объяснила Махиджа.

Кроме того, диетолог не рекомендует ходить за продуктами до еды. По ее словам, два исследования Корнеллского университета в Нью-Йорке, США, показали, что люди, идущие за покупками голодными, не только покупают значительно больше продуктов, чем им нужно, но и склонны выбирать более калорийную пищу.

Вступать в споры на голодный желудок Махиджа тоже не советует, так как у голодного человека понижен уровень сахара в крови, и он более подвержен эмоциям, чем разуму. Прежде чем решать вопросы, которые могут вызвать спор или ссору, диетолог рекомендует устроить небольшой перекус.

Здоровье,
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