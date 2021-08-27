От каких продуктов растет живот

Нет ничего плохого в том, чтобы иметь немного жира на животе. Фактически, наличие достаточного количества незаменимых жирных кислот является ключевым фактором для изоляции и защиты жизненно важных органов, а также для хранения энергии в организме через жировую ткань. С другой стороны, наличие слишком большого количества висцерального жира может.

«Висцеральный жир — это жир, который лежит под мышцами живота и накапливается вокруг внутренних органов, таких как кишечник, желудок и печень», — говорит доктор Мелисса Рифкин порталу eatthis.com.

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«Из-за расположения этого жира он может физически оказывать давление на окружающие органы и потенциально вызывать проблемы со здоровьем» — указала доктор.

Она добавила, что висцеральный жир выделяет гормоны, которые, как известно, вызывают воспаление , которое также влияет на здоровье внутренних органов и кровеносных сосудов и служит фактором риска нескольких хронических заболеваний.

Ежедневное потребление слишком большого количества калорий, хронический стресс, недостаточный сон и малоподвижный образ жизни могут способствовать увеличению висцерального жира. Однако есть определенные виды продуктов, которые способствует стремительному отложению жира на внутренних органах.

Очищенные злаки и зерна

Рафинированные или переработанные углеводы чаще всего встречаются в выпечке, включая пирожные, печенье, пончики и да, даже белый хлеб . Зерновые становятся очищенными, когда производители продуктов питания удаляют из них отруби. Этот процесс также удаляет большую часть питательных веществ и клетчатки из зерна, в результате чего обработанные углеводы, такие как белая мука или белый рис, имеют более длительный срок хранения.

В то время как необработанные углеводы, такие как цельнозерновой хлеб и коричневый рис, являются частью здорового питания, рафинированные углеводы привести к отложению жира на животе, если употреблять их в избытке.

«Известно, что этот тип углеводов сам по себе вызывает воспаление и часто связан с абдоминальным жиро», — говорит Рифкин, — Чтобы снизить ваши шансы на накопление висцерального жира, замените рафинированные углеводы цельнозерновыми, включая цельнозерновой хлеб и крупы».

Алкоголь

Питье спиртных напитков несколько раз в неделю может стать причиной накопления висцерального жира, несмотря на то, насколько здорова остальная диета.«Еще один элемент, который часто ассоциируется с абдоминальным жиром, — это алкоголь», — говорит Рифкин. «В то время как небольшие количества на самом деле могут обеспечить некоторые положительные свойства для здоровья, более высокое потребление алкоголя может вызвать воспаление, негативно повлиять на печень и связано с избытком жира в брюшной полости».

Транс-жиры

Технически трансжиры запрещены , но это относится только к добавлению искусственных трансжиров, известных как частично гидрогенизированные масла или PHO, в упакованные продукты.

«Этот тип жира образуется при производстве обработанных пищевых продуктов и считается наименее здоровой формой жира», — говорит Рифкин.

В продуктах животного происхождения также присутствуют транс-жиры природного происхождения, однако недостаточно всеобъемлющих исследований, чтобы сделать вывод о том, вредны ли трансжиры животного происхождения для здоровья человека так же, как созданные в лаборатории.

«Некоторые исследования на животных показывают, что потребление трансжиров связано с абдоминальным жиром, и хорошо известно, что трансжиры могут усиливать воспаление в организме и играть негативную роль в развитии болезни», — указала доктор. «Вы можете избежать трансжиров, ограничив потребление обработанных пищевых продуктов и всего, что приготовлено с жиром и маргарином», — добавила специалист.

Некоторые жареные продукты также могут быть с высоким содержанием трансжиров, в зависимости от того, в каком типе масла они были обжарены. Например, некоторые растительные масла могут содержать трансжиры, содержание которых может незначительно увеличиваться в процессе приготовления, особенно если масло для жарки используется повторно.

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