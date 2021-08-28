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В Японии два человека умерли после вакцинации от коронавируса препаратом Moderna

ТАССиещё 5
5 часов назад

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Два человека умерли в Японии после того, как сделали прививки от коронавируса препаратом американской компании Moderna из партии вакцин, в составе некоторых из которых были обнаружены неизвестные примеси. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте японского министерства здравоохранения, труда и благосостояния.

В Японии два человека умерли после вакцины, в партии которой нашли примеси
Фото: ReutersReuters

"К нам поступила информация о смерти двух человек, которые были привиты препаратами из той же партии, где ранее были обнаружены вакцины с примесями. Между тем неизвестно, были ли посторонние компоненты в составе препаратов, которые ввели упомянутым людям. Мы проводим проверку на предмет связи между применением этих вакцин и летальными исходами", - подчеркивается в заявлении ведомства.

Согласно отчету ведомства, умершие - мужчины 38 и 30 лет, у которых ранее не было выявлено хронических заболеваний и аллергических реакций. Они были привиты второй дозой вакцины соответственно 15 и 22 августа. На следующий день после вакцинации у обоих поднялась температура. Спустя три дня после прививки оба умерли по неустановленным причинам.

Ранее Минздрав объявил о приостановке использования около 1,63 млн доз вакцины Moderna. По данным агентства Kyodo, вакцины с примесями были произведены на территории Испании, размер неизвестных частиц достигает нескольких миллиметров. Сообщалось, что неизвестные компоненты могут быть частицами металла, поскольку они реагируют на магниты. Между тем на момент обнародования заявления Минздрава местные власти уже ввели жителям Японии порядка 170 тысяч доз вакцины из партии, в которой затем были обнаружены примеси.

В Японии помимо препаратов Moderna применяются вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech. На данный момент в стране первую дозу вакцины получили 69,2 млн человек (54,5% населения), а две дозы - 55,2 (43,5%).

Здоровье,Pfizer,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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