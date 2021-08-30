Эпидемиолог назвала нетипичные симптомы коронавируса

У человека, заразившегося COVID-19, могут проявляться самые разные симптомы, в том числе нетипичные. Они могут быть связаны не только с заболеванием, но и с применяемыми при лечении лекарствами. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Её слова приводит ТАСС.

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«Симптомы [встречаются] самые разнообразные. Сложно сказать, какие из них атипичные, так как нередко эти симптомы наслаиваются на сопутствующие заболевания, которые есть у пациентов», — пояснила специалист.

Она рассказала, что у заразившихся коронавирусом уже отмечались менингит, энцефалопатия, единичные случаи желтухи, сыпь, диарея, последствия, связанные с тромбозами. По словам эпидемиолога, эти проявления могут быть связаны не только с COVID, но и с сопутствующими патологиями у пациентов.