Абсолютное большинство поклонников здорового образа жизни планировали в течение лета скинуть лишний вес

По результатам опроса, проведенного специалистами сервиса правильного питания Level Kitchen (входит в экосистему Сбера), 87,9% приверженцев ЗОЖ планировали этим летом сбросить вес. Однако 40,2% честно признались, что не скинули ни одного килограмма. О планах и реальных достижениях ЗОЖников, а также о том, что помешало участникам опроса достичь цели – читайте далее.

За почти 15 месяцев “удаленки” многие из нас заметно прибавили в объемах. Неудивительно, что этим летом планы приверженцев здорового питания относительно собственного веса были весьма амбициозными: только один из пяти хотел скинуть до 2 килограмм. Примерно каждый третий планировал избавиться от 3 до 5 килограмм. И больше половины – от 5 до 10 килограмм. Однако максимальный вес удалось сбросить лишь одному из десяти опрошенных. Треть смогли похудеть на 1-2 килограмма. А вот 40,2% не скинули ни одного.

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Сами же поклонники правильного питания считают, что не достигли результата из-за срывов на вредную пищу – такой вариант ответа выбрали больше половины опрошенных. Часть ЗОЖников останавливают интенсивные тренировки во время лета (15,1% среди опрошенных), многих выбивают из режима отпуска, пикники, пляжи и отдых на даче. Кстати, 3,1% признаются, что летом им мешает похудеть все и сразу – видимо, это просто не их пора для сброса веса.

Исследование проводилось на сайте компании в период с 16 по 22 августа текущего года. В опросе приняли участие 1200 человек.

Почему ЗОЖники часто срываются на неправильную пищу и как этого избежать?

Советы ведущего диетолога холдинга Performance Group (входит в экосистему Сбера), эксперта в области правильного питания, магистра наук в области «Диетология» (Университет Суррея, Великобритания) Антона Бердова:

Нужно понимать, что “срывом” может быть не только употребление запрещенных продуктов, что приводит к превышению дневной калорийности, но и нарушение определенного типа питания (например, употребление мяса при вегетарианском типе питания). Из-за чего же происходят срывы? Основная причина, как это бывает обычно, это дисбаланс гормонов в организме, в частности, грелина и лептина. Дисбаланс грелина (гормона голода) и лептина (гормона насыщения) приводит к тому, что мозг не получает сигнал о том, что организм насыщен едой, что ведет к увеличению числа жировых клеток и возникновению постоянного желания “что-то пожевать”. Согласно последним исследованиям Королевской коллегии хирургов в Ирландии, при такой неисправной работе организма повышается тяга к сладкой и жирной пище, увеличивается жировая масса, а также повышается предрасположенность к алкогольной зависимости. Помимо дисбаланса гормонов, причин для срывов, действительно, очень много - стресс, усталость, обезвоживание, неправильная постановка цели или неправильный выбор типа питания для достижения цели.