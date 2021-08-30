Врачи рассказали, кому грозит смерть в фитнес-зале

Занятия фитнесом крайне популярны. Правда, сегодня на спортивную тренировку может прийти любой человек — и здоровый, и с хроническими заболеваниями, о которых он может даже не знать.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

«Вечерняя Москва» поговорила с врачами и узнала, какие анализы нужно сдать до решения о занятиях спортом, как нужно заботиться о здоровье перед каждой тренировкой, а также какие заболевания могут привести к неожиданной смерти во время фитнеса.

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Как рассказала врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями рискуют здоровьем, увлекаясь нагрузками в фитнес-залах. По ее словам, это может привести к неожиданной смерти.

— При повышенном тромбообразовании, которое может быть по разным причинам, двигаться нельзя, — добавила Лапа.

По ее словам, за каждым человеком, который приходит заниматься спортом в зал, должен быть медицинский контроль: ему нужно измерять температуру и давление. Кроме того, перед тем как приступить к тренировкам, врач советует новичкам посетить терапевта и сдать необходимые анализы.

— И получить справочку. Раньше так и было. Без справки никто не принимал. Сейчас это требование ушло, но его надо вернуть, — сказала врач.

Собеседница «ВМ» отметила, что посетителям фитнес-центров до первых тренировок стоит сдать общий анализ крови и коагулограмму — эти два исследования говорят о состоянии организма и позволяют определить отклонения от нормы.

— Каждый день перед занятиями — контроль давления. Без него вообще нельзя ходить на тренировки. А некоторые с давлением в 200 начинают бегать по дорожке, вообще — мама дорогая! — сказала Лапа.

Поводом для неожиданной смерти в фитнес-зале могут стать не только проблемы с сердечно-сосудистой системой, но и другие вторичные заболевания, которые действуют на сердце, особенно при физических нагрузках, рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

— Это может быть компенсированное состояние, когда обострение. Например, заболевания легких, астма тяжелой степени. Человек нагрузку дает — и астма также может повлиять негативно на сердце. Плюс нарушение свертываемости крови, тромбозы, тромбоэмболии, — сказал врач.

Даже язва желудка может привести к неожиданной смерти во время тренировки, предупредил Лишин. Во время тренировок сосуды напряжены, кровоток изменен, усилен, это может спровоцировать обострение язвы и привести к перитониту.

— И тем самым это может вызвать какие-то осложнения, вплоть до смерти, — добавил врач.

В свою очередь врач-терапевт Александр Барвинский рассказал, что опасность во время тренировок поджидает людей с сахарным диабетом первого типа. Теоретически есть риск неверного подсчета употребляемой ранее еды и наступления во время занятий гипогликемической комы.

— Также электролитный сдвиг, если человек интенсивно потеет, у него гипонатриемия как следствие интенсивного потения, тоже может быть причиной серьезных осложнений, проблем и даже смерти. Гипонатриемия, гипокалиемия, то есть потеря электролитов во время интенсивной нагрузки, и, как следствие, нарушение ритма сердца. Может наступить остановка сердца из-за электролитных нарушений. Но это нужно сильно потеть, недостаточно пить. Но в зале такое сложно, — рассказал врач.

Врач-кардиолог Клинической больницы «РЖД-Медицина» имени Н. А. Семашко Заур Шугушев отметил, что фитнес противопоказан людям с хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации, когда организм не может справиться своими силами с болезнью. Если у человека есть недуг, который скорректирован медикаментами, и не проявляются симптомы при физической нагрузке, занятия фитнесом допускаются. Если заболевание никак не скорректировано, то нагрузки противопоказаны. Это касается стенокардии, сердечной недостаточности, сахарного диабета, заболеваний двигательного аппарата.

По словам медика, занятия фитнесом являются для организма дополнительным стрессом.

— Чаще всего в основе внезапной смерти лежат два заболевания — это атеросклероз и каналопатии (врожденное заболевание, из-за которого происходят проблемы в работе сердечной мышцы, связанные с электрическим проведением). В результате сбоя возникает тахикардия, вследствие чего происходит остановка сердца в течение 2–3 минут, наступает смерть, — сказал врач.