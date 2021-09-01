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Боли при интимной близости: из-за чего может появиться дискомфорт

Passion.ru
1 час назад

Как сообщает медицинское издание «Медик Форум», не все женщины способны получать удовольствие от интимной близости. В некоторых случаях во время полового акта представительницы прекрасного пола и вовсе могут испытывать болезненные ощущения. По каким причинам это может происходить рассказали специалисты.

Боли при интимной близости: из-за чего появляется дискомфорт
Фото: Passion.ruPassion.ru

Например, виновником дискомфорта может быть инфекция мочевого пузыря, вроде цистита, при котором ощущаются сильная боль и жжение. В целях профилактики и во избежание заражения партнера врачи рекомендуют воздержание до выздоровления.

Воздержание потребуется и при подозрении заболевания, передающегося половым путем. Следующей причиной болезненных ощущений могут быть кисты, особенно если они располагаются в матке.

Кроме того, влияет на качество интимной жизни и менопауза, тогда нередко понижается либидо. Следствием прекращения репродуктивной функции у женщин может считаться сухость влагалища, которая тоже ухудшает ощущения, но менопауза не единственный виновник данного нарушения.

В результате психологических проблем также можно столкнуться с рядом сексуальных проблем: от сухости влагалища до невозможности расслабиться. Заключительной причиной специалисты назвали последствия родов, когда организму женщины требуется восстановиться, но чересчур долгое воздержание может спровоцировать появления болей.

Здоровье,
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