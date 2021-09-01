Боли при интимной близости: из-за чего появляется дискомфорт

Как сообщает медицинское издание «Медик Форум», не все женщины способны получать удовольствие от интимной близости. В некоторых случаях во время полового акта представительницы прекрасного пола и вовсе могут испытывать болезненные ощущения. По каким причинам это может происходить рассказали специалисты.

Например, виновником дискомфорта может быть инфекция мочевого пузыря, вроде цистита, при котором ощущаются сильная боль и жжение. В целях профилактики и во избежание заражения партнера врачи рекомендуют воздержание до выздоровления.

Воздержание потребуется и при подозрении заболевания, передающегося половым путем. Следующей причиной болезненных ощущений могут быть кисты, особенно если они располагаются в матке.

Кроме того, влияет на качество интимной жизни и менопауза, тогда нередко понижается либидо. Следствием прекращения репродуктивной функции у женщин может считаться сухость влагалища, которая тоже ухудшает ощущения, но менопауза не единственный виновник данного нарушения.