Эндокринолог перечислила признаки диабета

Дина Адимоолам, врач-эндокринолог, рассказала о характерных признаках сахарного диабета. Так, наиболее распространённым симптомом данного заболевания второго типа являются полиурия (частое чрезмерное мочеиспускание) и полидипсия (повышенная жажда).

"Высокий уровень глюкозы действует как мочегонное средство, которое приводит к избыточному мочеиспусканию. Оно в свою очередь может привести к сильной жажде и обезвоживанию, если вы не можете справиться с потреблением жидкости", — Дина Адимоолам, врач-эндокринолог.

По данным издания «Eat This, Not That!», человек, больной диабетом, может испытывать беспричинное чувство голода. При высоком уровне сахара в крови ощущается недостаток энергии, онемение и покалывание в конечностях. Раны больного заживают медленнее, чем обычно, а на коже могут появиться тёмные участки (чёрный акантоз).