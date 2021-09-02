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Эндокринолог перечислила признаки диабета

Моя Москва.онлайн
1 час назад

Дина Адимоолам, врач-эндокринолог, рассказала о характерных признаках сахарного диабета. Так, наиболее распространённым симптомом данного заболевания второго типа являются полиурия (частое чрезмерное мочеиспускание) и полидипсия (повышенная жажда).

Эндокринолог перечислила признаки диабета
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

"Высокий уровень глюкозы действует как мочегонное средство, которое приводит к избыточному мочеиспусканию. Оно в свою очередь может привести к сильной жажде и обезвоживанию, если вы не можете справиться с потреблением жидкости", — Дина Адимоолам, врач-эндокринолог.

По данным издания «Eat This, Not That!», человек, больной диабетом, может испытывать беспричинное чувство голода. При высоком уровне сахара в крови ощущается недостаток энергии, онемение и покалывание в конечностях. Раны больного заживают медленнее, чем обычно, а на коже могут появиться тёмные участки (чёрный акантоз).

На диабет указывает и нечёткое зрение. Когда уровень сахара в крови значительно повышается, вода из организма «втягивается» в хрусталик, в результате чего он набухает. Сахарный диабет может привести к повреждению кровеносных сосудов сетчатки.

Здоровье,
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