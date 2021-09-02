Совет тренера: как измерить процент жира в теле

Существует масса факторов, влияющих на состояние тела. У вас могут быть тяжелые кости или много воды в организме, поэтому цифра на весах будет меняться не так радикально даже если вы регулярно занимаетесь спортом и правильно питаетесь.
Лишний вес не является признаком наличия жировой массы, именно поэтому тренеры советуют измерять свои успехи не по цифре, а по качеству тела. Существует несколько способов измерить процент жира в организме. О том, сколько должно быть жира человеке, и как это измерить, рассказывает Иван Фомин, тренер сети фитнес-студий SMSTRETCHING и студии Project by SMSTRETCHING.
Что такое подкожный жир и зачем он нужен
Главная функция жировой ткани — запас липидов (энергии). Кроме того, она обеспечивает теплоизоляцию тела. Жировую ткань подразделяют на белую и бурую. Белая жировая ткань запасает липиды, а главной функцией бурой жировой ткани является термогенез. У взрослого человека бурая ткань присутствует и метаболически активна, однако она регрессирует с возрастом.
Распределение жировой ткани непосредственно под кожей и между органами означает, что она выполняет изолирующую и амортизирующую функцию, защищая внутренние органы от механических повреждений. Жировая ткань — активный эндокринный орган, который выделяет много веществ. Эти вещества, называемые адипокинами, выполняют разные биологические функции в организме человека.
У людей с лишним весом, а это и есть высокий процент подкожного жира, профиль секреции этих веществ меняется, из-за чего начинаются патологические процессы, такие как ожирение, развитие диабета, сердечно-сосудистые заболевания, резистентность к инсулину, появляется одышка, порой неприятный запах и проблемы с кожей.
Чтобы не столкнуться с подобными заболеваниями, следует следить за своим процентом жира, питанием и регулярной физической активностью.
Правильное количество жира в организме у мужчин и женщин разное, например для мужчин этот процент составляет 12—20%, а для женщин — 20—30%. Содержание жира у женщин физиологически выше, кроме тех, кто занимается спортом. У них могут быть более низкие значения, и это абсолютно нормально. Жировая ткань очень пластична, и ее количество быстро меняется в зависимости от факторов окружающей среды, активности и питания.
Чтобы отслеживать этот процент, существует множество разных приборов. Один из самых простых — механический калипер для измерения. Достаточно сделать несколько замеров, использовать среднее значение из получившихся цифр и по специальной таблице определить процент.
Второй способ — просто встать на весы и получить приблизительные данные по своему организму, такие как процент жира, костей, мышц, либо сделать в фитнес-центре анализ состава тела, в котором будет более подробная информация. Процедура достаточно быстрая, буквально в течение минуты прибор успеет считать все необходимые данные и выдать их уже оформленными на бумаге. К тому же, если вы делаете это в одном месте, то он сравнивает ваши показатели с предыдущих тестов и показывает вашу положительную или отрицательную динамику. Основываясь на эти показания, проще выстроить дальнейший план по еде или тренировкам, или просто оценить, как на вас сказывается образ жизни, которым вы сейчас живете.