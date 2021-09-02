Совет тренера: как измерить процент жира в теле

Существует масса факторов, влияющих на состояние тела. У вас могут быть тяжелые кости или много воды в организме, поэтому цифра на весах будет меняться не так радикально даже если вы регулярно занимаетесь спортом и правильно питаетесь.

Лишний вес не является признаком наличия жировой массы, именно поэтому тренеры советуют измерять свои успехи не по цифре, а по качеству тела. Существует несколько способов измерить процент жира в организме. О том, сколько должно быть жира человеке, и как это измерить, рассказывает Иван Фомин, тренер сети фитнес-студий SMSTRETCHING и студии Project by SMSTRETCHING.

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Что такое подкожный жир и зачем он нужен

Главная функция жировой ткани — запас липидов (энергии). Кроме того, она обеспечивает теплоизоляцию тела. Жировую ткань подразделяют на белую и бурую. Белая жировая ткань запасает липиды, а главной функцией бурой жировой ткани является термогенез. У взрослого человека бурая ткань присутствует и метаболически активна, однако она регрессирует с возрастом.

Распределение жировой ткани непосредственно под кожей и между органами означает, что она выполняет изолирующую и амортизирующую функцию, защищая внутренние органы от механических повреждений. Жировая ткань — активный эндокринный орган, который выделяет много веществ. Эти вещества, называемые адипокинами, выполняют разные биологические функции в организме человека.

У людей с лишним весом, а это и есть высокий процент подкожного жира, профиль секреции этих веществ меняется, из-за чего начинаются патологические процессы, такие как ожирение, развитие диабета, сердечно-сосудистые заболевания, резистентность к инсулину, появляется одышка, порой неприятный запах и проблемы с кожей.

Чтобы не столкнуться с подобными заболеваниями, следует следить за своим процентом жира, питанием и регулярной физической активностью.

Сколько должно быть жира в организме

Правильное количество жира в организме у мужчин и женщин разное, например для мужчин этот процент составляет 12—20%, а для женщин — 20—30%. Содержание жира у женщин физиологически выше, кроме тех, кто занимается спортом. У них могут быть более низкие значения, и это абсолютно нормально. Жировая ткань очень пластична, и ее количество быстро меняется в зависимости от факторов окружающей среды, активности и питания.

Способы измерить процент жира в теле

Чтобы отслеживать этот процент, существует множество разных приборов. Один из самых простых — механический калипер для измерения. Достаточно сделать несколько замеров, использовать среднее значение из получившихся цифр и по специальной таблице определить процент.