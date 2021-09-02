Назван еще один позитивный эффект от спорта

Эксперт по фитнесу Кирсти Хенди рассказала, что занятия спортом не только помогают вам лучше выглядеть и чувствовать себя, но и разжигают страсть. По данным одного из исследований, которое было опубликовано в журнале сексуальной медицины, упражнения, выполняемые в течение всего двадцати минут, способны значительно улучшить возбуждение. Плюс к этому, как сообщила специалист, нацеливаясь на определенные мышцы, вы можете лучше развить свои сексуальные возможности.