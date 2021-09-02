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Назван еще один позитивный эффект от спорта

Passion.ru
1 час назад

Эксперт по фитнесу Кирсти Хенди рассказала, что занятия спортом не только помогают вам лучше выглядеть и чувствовать себя, но и разжигают страсть. По данным одного из исследований, которое было опубликовано в журнале сексуальной медицины, упражнения, выполняемые в течение всего двадцати минут, способны значительно улучшить возбуждение. Плюс к этому, как сообщила специалист, нацеливаясь на определенные мышцы, вы можете лучше развить свои сексуальные возможности.

Назван еще один позитивный эффект от спорта
Фото: Passion.ruPassion.ru

«Исследования показывают, что люди, которые больше тренируются, имеют более высокое сексуальное влечение и более продолжительные, лучшие оргазмы», — сказала специалист в интервью британскому массовому изданию The Sun.

По словам эксперта по фитнесу, нет необходимости долго заниматься спортом, достаточно двадцати минут несколько раз в неделю. Кирсти Хенди порекомендовала сочетать несколько видов тренировок, среди них: кардио, силовые и растяжка. Они направлены на развитие гибкости, повышение выносливости и либидо.

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