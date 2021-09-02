Назван еще один позитивный эффект от спорта

Эксперт по фитнесу Кирсти Хенди рассказала, что занятия спортом не только помогают вам лучше выглядеть и чувствовать себя, но и разжигают страсть. По данным одного из исследований, которое было опубликовано в журнале сексуальной медицины, упражнения, выполняемые в течение всего двадцати минут, способны значительно улучшить возбуждение. Плюс к этому, как сообщила специалист, нацеливаясь на определенные мышцы, вы можете лучше развить свои сексуальные возможности.
«Исследования показывают, что люди, которые больше тренируются, имеют более высокое сексуальное влечение и более продолжительные, лучшие оргазмы», — сказала специалист в интервью британскому массовому изданию The Sun.
По словам эксперта по фитнесу, нет необходимости долго заниматься спортом, достаточно двадцати минут несколько раз в неделю. Кирсти Хенди порекомендовала сочетать несколько видов тренировок, среди них: кардио, силовые и растяжка. Они направлены на развитие гибкости, повышение выносливости и либидо.